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Conductor en estado de ebriedad provoca fatal accidente en Eje 3 Oriente; una mujer perdió la vida

El automovilista subió a la banqueta y chocó contra un establecimiento; cuatro personas fueron hospitalizadas.

Jorge “El Diablo” Becerril acudió al Eje 3 Oriente y Las Bombas, donde ocurrió un fuerte accidente presuntamente provocado por un conductor en estado de ebriedad. El vehículo subió a la banqueta y causó daños en un establecimiento. El saldo fue de siete personas heridas y una mujer de 50 años que perdió la vida.

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