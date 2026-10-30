Adal Ramones lanza advertencia en La Granja VIP tras la actitud de Pablo Montero con el Tío Pepe

En Al Extremo, los conductores retomaron la polémica actitud de Pablo Montero contra el Tío Pepe en La Granja VIP. Adal Ramones se expresó sobre lo ocurrido y aseguró que el tema fue debatido entre hombres adultos. Además, advirtió que será la última vez que se permita una falta de respeto, pues habrá severas sanciones.