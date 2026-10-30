La misteriosa Noche del Diablo: ¿por qué el 30 de octubre se convirtió en una fecha aterradora?

Alejandra Carvajal cuenta la inquietante historia de la Noche del Diablo, una tradición que surgió en Detroit, Estados Unidos. Lo que inició como una serie de bromas previas a Halloween se convirtió en una pesadilla por los incendios y actos vandálicos. Con el paso del tiempo, los habitantes buscaron transformar esta fecha en la llamada Noche de los Ángeles.