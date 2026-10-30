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La misteriosa Noche del Diablo: ¿por qué el 30 de octubre se convirtió en una fecha aterradora?

Una tradición que comenzó con bromas antes de Halloween terminó marcada por incendios, vandalismo y miedo.

Alejandra Carvajal cuenta la inquietante historia de la Noche del Diablo, una tradición que surgió en Detroit, Estados Unidos. Lo que inició como una serie de bromas previas a Halloween se convirtió en una pesadilla por los incendios y actos vandálicos. Con el paso del tiempo, los habitantes buscaron transformar esta fecha en la llamada Noche de los Ángeles.

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