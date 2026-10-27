Alejandra Carvajal llega para platicar sobre El Xoloitzcuintle y su conexión con el más allá

El Xoloitzcuintle es una raza ancestral mexicana reconocida por su característica ausencia de pelo y su importancia cultural. En Al Extremo, Alejandra Carvajal conversa con Julia Ledesma, criadora de Xolos, sobre sus orígenes, la mutación genética que explica esta particularidad y las creencias prehispánicas que lo relacionaban con el acompañamiento de las almas hacia el más allá.