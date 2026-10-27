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Jorge “El Diablo” Becerril reporta: Carretera queda libre tras bloqueo; reportan camión incendiado por accidente vial

La circulación fue restablecida en ambos sentidos, aunque las labores de limpieza continúan provocando demoras.

Por: Hugo Pantoja

Jorge “El Diablo” Becerril reportó el retiro del bloqueo de transportistas y la reapertura de la carretera en ambos sentidos. Durante la madrugada, un tractocamión se impactó y se incendió, lo que complicó la circulación. Aunque la vía ya se encuentra abierta, las labores de limpieza en la zona continúan generando retrasos para los automovilistas.

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