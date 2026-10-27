Jorge “El Diablo” Becerril reporta: Carretera queda libre tras bloqueo; reportan camión incendiado por accidente vial
La circulación fue restablecida en ambos sentidos, aunque las labores de limpieza continúan provocando demoras.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó el retiro del bloqueo de transportistas y la reapertura de la carretera en ambos sentidos. Durante la madrugada, un tractocamión se impactó y se incendió, lo que complicó la circulación. Aunque la vía ya se encuentra abierta, las labores de limpieza en la zona continúan generando retrasos para los automovilistas.