Jorge “El Diablo” Becerril reporta: Carretera queda libre tras bloqueo; reportan camión incendiado por accidente vial

Jorge “El Diablo” Becerril reportó el retiro del bloqueo de transportistas y la reapertura de la carretera en ambos sentidos. Durante la madrugada, un tractocamión se impactó y se incendió, lo que complicó la circulación. Aunque la vía ya se encuentra abierta, las labores de limpieza en la zona continúan generando retrasos para los automovilistas.