La Granja VIP: eliminación, nuevos peones y una fuerte discusión entre Fernando y Niurka

La tensión continúa en La Granja VIP. Azalia Ojeda se convirtió en la séptima eliminada de la segunda temporada y Kunno, el Mono, Fernando Lozada y Pablo Montero fueron nombrados peones de la semana. Además, la huelga de los peones, quienes se negaron a hacer el molino, provocó una fuerte discusión entre Fernando y Niurka.