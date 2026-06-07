Al Extremo | Programa completo del domingo 7 de junio de 2026
Rahmar Villegas llega con una receta familiar, presta atención, trae lápiz y papel para que no te pierdas cómo hacer esta rica cochinita en Al Extremo.
Hoy domingo 7 de junio de 2027, el Diablo Becerril llega con su famosa sección de: “Humanos Dando Su Peor Momento” en el programa de Al Extremo, donde unos sujetos fueron detenidos, entérate de todo lo que sucedió dando clic aquí. Pasando a un momento más agradable, Rahmar Villegas llega con una receta de familia para preparar cochinita.
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