Resumen del viernes 27 de julio: ¡Viernes de Salvación de infarto! La lucha por el Top 12 de MasterChef 24/7 llega a su punto más intenso

La cocina más famosa de México vive un Viernes de Salvación lleno de presión, emociones y retos de alto nivel. Con la meta de formar el Top 12 de la competencia, los cocineros enfrentan pruebas cada vez más exigentes, donde la técnica, la creatividad y la ejecución impecable son indispensables para continuar. La excelencia se convierte en el objetivo principal, pues cualquier error puede costar muy caro en esta etapa del concurso. Cada platillo representa una oportunidad para demostrar quién tiene el nivel necesario para seguir avanzando en MasterChef 24/7.