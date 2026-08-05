Flor y Claudia confiensan lo que admiran de los Chefs y “Maestros del fuego” de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las cocineras se tomaron un momento para hablar de lo que las inspira y les gusta de los maestros y jueces de MasterChef 24/7.
Previo a la “Batalla por equipos” de esta noche en MasterChef 24/7, Claudia y Flor sostuvieron una plática y confesaron lo que admiran de los Chefs y “Maestros del fuego”. Las cocineras hablaron de Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Además, revelaron lo que las inspira de Isabel Carvajal y Lili Cuéllar y con lo que se identifcan.