En Al Extremo hablan sobre: María, quien quedó nominada, y crecen las rivalidades en La Granja VIP

En Al Extremo se revisan los momentos que han marcado la convivencia en La Granja VIP, entre ellos la nominación de María, quien habría desobedecido la indicación de colocarse el micrófono. Mientras las rivalidades aumentan, algunos granjeros comienzan a tomar posiciones y bloquear a quienes consideran que no han sabido convivir, mientras la cercanía entre participantes también empieza a generar nuevas relaciones.