¡A mucha honra! A Malena le llaman chavorruca por vivir la vida de soltera

Malena, mamá de Daniela, advierte que si creen por disfrutar su soltería es una chavorruca, sí lo es. Si la hija de Malena quiso tomar el papel de mamá, es su problema, asegura Malena. Además, le advierte a su hija que si su papá no pudo cambiarla, ella menos. Malena duró mucho tiempo casada cuidando a sus hijas y trabajando en su estética; ahora que se separó está lista para vivir la vida.