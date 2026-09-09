¡No se comporta como una señora de su edad! Daniela está harta de que su mamá sea una chavorruca
Daniela está muy molesta con su mamá, pues se comporta como chavorruca, sale de fiesta, usa la ropa interior de Daniela y mete a desconocidos a su casa.
Daniela asegura que su mamá hace el ridículo y le pide que se ponga a trabajar en lugar de andar de fiesta y que no confunda a su hermana con amiga, pues es su hija. Daniela está muy enojada por los cambio de su mamá: sale de fiesta con su hermana, agarra su ropa y su ropa íntima, sale con los amigos de Daniela, terminan el ‘after’ en casa de Daniela y mete a desconocidos a su casa.