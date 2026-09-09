¡No se comporta como una señora de su edad! Daniela está harta de que su mamá sea una chavorruca

Daniela asegura que su mamá hace el ridículo y le pide que se ponga a trabajar en lugar de andar de fiesta y que no confunda a su hermana con amiga, pues es su hija. Daniela está muy enojada por los cambio de su mamá: sale de fiesta con su hermana, agarra su ropa y su ropa íntima, sale con los amigos de Daniela, terminan el ‘after’ en casa de Daniela y mete a desconocidos a su casa.