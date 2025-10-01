inklusion logo Sitio accesible
¡Lo asesinaron de 3 balazos al lado de su esposa! Así pasó en la GAM

Un hombre de 38 años murió acribillado en la GAM, mientras estaba con su esposa; vecinos aseguran que eran buenas personas. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Mientras la pareja pasaba tiempo en la GAM, sujetos abrieron fuego contra el hombre de 38 años de edad. Los familiares permanecieron en la zona del siniestro hasta que retiraron el cuerpo y, al momento, no hay detenidos. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

