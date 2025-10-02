Arma tu playlist para este Halloween 2025 con estas increíbles canciones de terror

¡El halloween ya está a la vuelta de la esquina! Y con una de las mejores temporadas del año viene mucha música, disfraces, fiesta y más. Sabemos que armar una playlist a veces suele parecer un poco tedioso, pero aquí te ayudamos a hacer una lista de reproducción con los mejores temas musicales para avivar tus fiestas y, por qué no, tu día a día.

Un Día Para Vivir | El muerto del 204 [VIDEO] Una familia esconde un secreto en común, pero la falta de comunicación podría llevarlos al peor de los descenlaces, ¿lograrán tener más tiempo del que creen?

Tenemos opciones de canciones clásicas de Halloween que llevan años haciendo historia, hasta nuevos temas fantasmales que le darán sabor a todo momento.

Canciones para armar tu lista de reproducción de Halloween 2025

¡Esto es Halloween! Y los amantes de la temporada ya están alistando todo para las fiestas, así que aquí te van las canciones favoritas de la época.

Abracadabra - Lady Gaga

The Dead Dance - Lady Gaga

Bloody Mary - Lady Gaga

Scary Monsters (And Super Creeps) - David Bowie

Ghostbusters - Ray Parker Jr.

Thriller - Michael Jackson

The Panthom Of The Opera - Andrew Lloyd Webber, Sarah Brightman y Steve Harley

Time Warp - Nell Campbell, Patricia Quinn y Richard O’Brien

Careful With That Axe, Eugene - Pink Floyd

Main Titles - Charlie Clouser

The Witches Are Back - Bette Midler y Sarah Jessica Parker

I a Put Spell on You - PattyCake

This Is Halloween - BSO de Pesadilla antes de Navidad

Goo Goo Muck - The Cramps

The Witching Hour - The Kinnardlys

Gods and Monsters - Cemetery Girls

Superstición - de Stevie Wonder

Season Of The Witch - Lana del Rey

Que mosntruos son - Keith Streng & Mary Huff

Cruella De Vil - Selena Gomez

Remains of the Day - Danny Elfman

Pumped Up Kicks - Foster The People

Psycho Killer - Talking Heads

Los Locos Adams - Los Belmonts

Twist del Esqueleto - Gustavo Quintero, Los Teen Agers

Ya que tienes varias ideas, quítate un peso de encima para hacer el resto de los preparativos de tu tenebrosa fiesta de Halloween y disfruta de una de las mejores festividades del año.