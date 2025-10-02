Arma tu playlist para este Halloween 2025 con estas increíbles canciones de terror
Estamos entrando en una de las épocas favoritas de muchos y por supuesto que la música no puede faltar para hacer vibrar el Halloween. Aquí te traemos unas opciones para armar tu playlist.
¡El halloween ya está a la vuelta de la esquina! Y con una de las mejores temporadas del año viene mucha música, disfraces, fiesta y más. Sabemos que armar una playlist a veces suele parecer un poco tedioso, pero aquí te ayudamos a hacer una lista de reproducción con los mejores temas musicales para avivar tus fiestas y, por qué no, tu día a día.
Tenemos opciones de canciones clásicas de Halloween que llevan años haciendo historia, hasta nuevos temas fantasmales que le darán sabor a todo momento.
Canciones para armar tu lista de reproducción de Halloween 2025
¡Esto es Halloween! Y los amantes de la temporada ya están alistando todo para las fiestas, así que aquí te van las canciones favoritas de la época.
- Abracadabra - Lady Gaga
- The Dead Dance - Lady Gaga
- Bloody Mary - Lady Gaga
- Scary Monsters (And Super Creeps) - David Bowie
- Ghostbusters - Ray Parker Jr.
- Thriller - Michael Jackson
- The Panthom Of The Opera - Andrew Lloyd Webber, Sarah Brightman y Steve Harley
- Time Warp - Nell Campbell, Patricia Quinn y Richard O’Brien
- Careful With That Axe, Eugene - Pink Floyd
- Main Titles - Charlie Clouser
- The Witches Are Back - Bette Midler y Sarah Jessica Parker
- I a Put Spell on You - PattyCake
- This Is Halloween - BSO de Pesadilla antes de Navidad
- Goo Goo Muck - The Cramps
- The Witching Hour - The Kinnardlys
- Gods and Monsters - Cemetery Girls
- Superstición - de Stevie Wonder
- Season Of The Witch - Lana del Rey
- Que mosntruos son - Keith Streng & Mary Huff
- Cruella De Vil - Selena Gomez
- Remains of the Day - Danny Elfman
- Pumped Up Kicks - Foster The People
- Psycho Killer - Talking Heads
- Los Locos Adams - Los Belmonts
- Twist del Esqueleto - Gustavo Quintero, Los Teen Agers
Ya que tienes varias ideas, quítate un peso de encima para hacer el resto de los preparativos de tu tenebrosa fiesta de Halloween y disfruta de una de las mejores festividades del año.