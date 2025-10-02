inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Música
Nota

Arma tu playlist para este Halloween 2025 con estas increíbles canciones de terror

Estamos entrando en una de las épocas favoritas de muchos y por supuesto que la música no puede faltar para hacer vibrar el Halloween. Aquí te traemos unas opciones para armar tu playlist.

playlist halloween 2025.jpg
Crédito: Unsplash | Beth Teutschmann
Actualizado el 01 octubre 2025 18:58hrs
Por: Vanesa Olmos | TV Azteca Digital
Música
Compartir
  •   Copiar enlace

¡El halloween ya está a la vuelta de la esquina! Y con una de las mejores temporadas del año viene mucha música, disfraces, fiesta y más. Sabemos que armar una playlist a veces suele parecer un poco tedioso, pero aquí te ayudamos a hacer una lista de reproducción con los mejores temas musicales para avivar tus fiestas y, por qué no, tu día a día.

Un Día Para Vivir | El muerto del 204

[VIDEO] Una familia esconde un secreto en común, pero la falta de comunicación podría llevarlos al peor de los descenlaces, ¿lograrán tener más tiempo del que creen?

Tenemos opciones de canciones clásicas de Halloween que llevan años haciendo historia, hasta nuevos temas fantasmales que le darán sabor a todo momento.

Canciones para armar tu lista de reproducción de Halloween 2025

¡Esto es Halloween! Y los amantes de la temporada ya están alistando todo para las fiestas, así que aquí te van las canciones favoritas de la época.

  • Abracadabra - Lady Gaga
  • The Dead Dance - Lady Gaga
  • Bloody Mary - Lady Gaga
  • Scary Monsters (And Super Creeps) - David Bowie
  • Ghostbusters - Ray Parker Jr.
  • Thriller - Michael Jackson
  • The Panthom Of The Opera - Andrew Lloyd Webber, Sarah Brightman y Steve Harley
  • Time Warp - Nell Campbell, Patricia Quinn y Richard O’Brien
  • Careful With That Axe, Eugene - Pink Floyd
  • Main Titles - Charlie Clouser
  • The Witches Are Back - Bette Midler y Sarah Jessica Parker
  • I a Put Spell on You - PattyCake
  • This Is Halloween - BSO de Pesadilla antes de Navidad
  • Goo Goo Muck - The Cramps
  • The Witching Hour - The Kinnardlys
  • Gods and Monsters - Cemetery Girls
  • Superstición - de Stevie Wonder
  • Season Of The Witch - Lana del Rey
  • Que mosntruos son - Keith Streng & Mary Huff
  • Cruella De Vil - Selena Gomez
  • Remains of the Day - Danny Elfman
  • Pumped Up Kicks - Foster The People
  • Psycho Killer - Talking Heads
  • Los Locos Adams - Los Belmonts
  • Twist del Esqueleto - Gustavo Quintero, Los Teen Agers

Ya que tienes varias ideas, quítate un peso de encima para hacer el resto de los preparativos de tu tenebrosa fiesta de Halloween y disfruta de una de las mejores festividades del año.

Halloween
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
Galerías y Notas Azteca 7
×
×