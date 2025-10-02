¿Por qué el 3 de octubre solo se usa ropa rosa? Conoce la insólita razón

El cierre de año tiene consigo fechas que en general la gente indica como días de gozo y disfrute. Desde Halloween, Día de Muertos y posteriormente todo lo que conllevan las fiestas decembrinas son especiales para muchas personas. Sin embargo, antes de que lleguen los días finales del año, una tradición que ha tomado fuerza en años recientes es la de usar ropa rosa el 3 de octubre. Y si sigues desactualizado, te hace falta saber más de cine.

¿Por qué el 3 de octubre la gente usa solamente ropa rosa?

Tal vez en estos momentos estés recordando que esto es cierto, que generalmente los primeros días de octubre ves jóvenes y mayores usando ropa rosa en la calle o en el lugar donde desarrolles tus actividades. Sin embargo, esto solamente ocurre el día 3 y es gracias a un clásico de Hollywood. Esta película es… Chicas Pesadas.

Todo esto ocurre porque en dicho filme, la protagonista de la historia (actuación de Lindsay Lohan) tiene una interacción con el chico que le gusta un 3 de octubre, que en este caso era un miércoles. En la historia ocurre que en una preparatoria estadounidense hay un liderazgo de las chicas populares, a las cuales se une el personaje ya indicado (llamado Cady Heron)... quienes a su vez visten de rosa todos los miércoles.

¿En México se práctica esta tradición de usar ropa rosa?

Evidentemente no tiene el impacto ni la relevancia como las fechas indicadas al principio del artículo, sin embargo muchos fanáticos han disfrutado de unirse a una tradición surgida de esta película del 2004. Mean Girls (título en la lengua original) es uno de esos hits de la cultura popular cinematográfica, por ello si quieres unirte a la bonita tradición, eres libre de hacerlo. Y si no, ya entiendes perfectamente porque el rosa domina los outfits de las personas los 3 de octubre.