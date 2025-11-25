¡Se prendió! Vanessa rompe el silencio y revela por qué los refuerzos no mejoran: “Tampoco entrenan”

La salida de Vanessa López de la novena temporada de Exatlón México sin duda fue un momento inesperado y triste para todos. No obstante, sus declaraciones tras su salida han dado mucho de qué hablar, ya que habló sobre “la aparente falta de entrenamiento dentro del equipo azul”. Y aunque dejó claro que sí recibió apoyo, también aseguró que hubo aspectos clave que nunca se entendieron del todo.

Las declaraciones de Vanessa: “Las leyendas sí nos apoyaban, pero… no entrenan”

Durante su entrevista en Al Otro lado de los Realities, Vanessa aclaró que “Realmente no fue falta de apoyo de las leyendas, sí los sentí ahí, sí estaban al pendiente… pero la verdad es que tampoco entrenan. ¿Cómo quieren que mejore si tampoco entrenan ellos?”.

Con esta declaración destapó varias reacciones entre los fans del programa, quienes en reiteradas ocasiones han señalado que algunas de las leyendas entren no solo lo necesario para competir y no con más esmeros. Vanessa señaló que esto termina afectando directamente a quienes llegan como refuerzos, porque dependen de ellos para mejorar los tiros, las mecánicas y la adaptación a la pista.

¿Qué opinan los fans de Exatlón México?

Ante estas declaraciones, algunos fans comentaron en redes señalando que “Yo siento que a Vanessa le faltó equipo”, escribió una usuaria. Mientras, algunos otros aseguraron que se veía desbalance entre los niveles dentro del equipo y que la falta de entrenamiento podría estar causando brechas entre leyendas y refuerzos.

“Desde el día uno, me dijo: vamos a practicar. Evelin, Doris y Koke sí entrenan su tiro perfecto; ellos sí están ahí intentando mejorar. Pero otros no… y pues así, ¿cómo? Yo intentaba estar al pendiente, para aprender”.

Con estas declaraciones, Vanessa, deja ver que, si bien las leyendas apoyan a los nuevos, también es obligación de los atletas el aprender de la experiencia todo lo que sea posible. “En los rojos nadie entrena hasta que llegó Heber. Él sí puso a todos a trabajar". Señaló, evidenciando, que, si bien no entran todo el tiempo, los resultados son visibles.

Gracias a estas declaraciones, Vanessa reafirma la huella que dejó dentro de la novena temporada, aunque su presencia fue corta, dejó un fuerte impacto dentro y fuera de los circuitos, confiando en que solo será cuestión de tiempo para ver a un azul llevarse la victoria.