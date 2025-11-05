¡Milagro! Bebé que estaba aplastada por un carro fue rescatada y resucitada: VIDEO

Para los que dicen que los milagros no existen, este video demuestra que están equivocados. Las fuertes imágenes muestran como una pequeña bebé sobrevivió al aplastamiento generado por un carro que se accidentó. Los policías y ciudadanos que no dudaron en ayudar consiguieron que la infante volviera a respirar y concretar la hazaña del año. He aquí la historia completa.

¿Qué pasó con esta bebé que casi muere aplastada?

Esto se presentó en una carretera de Texas, en los Estados Unidos. El video compartido por la propia policía ilustra el momento de tensión vivido tras el volcamiento de un automóvil que yacía de cabeza. Allí ya estaban algunos civiles que se mostraban desesperados por mostrar ayuda, sin embargo fue hasta que el oficial llegó, que comenzaron los movimientos ordenados.

En las imágenes se ve una persona tirada en el fondo de la cámara personal del policía y a un par de individuos que buscaban cómo rescatar a una bebé que estaba atrapada debajo del carro. Tras una labor en equipo, levantaron un poco el carro y consiguieron sacar a la criatura que en ese momento no respiraba.

El oficial aplicó con contundencia un RCP que logró (después de algunos minutos) que se escuchara el llanto de la pequeña, que estuvo dentro del automóvil aplastada. Ante eso, todos mostraron alivio por salvarle la vida a una niña que posteriormente fue llevada al hospital. Los últimos reportes dictan que se encuentra bien.

BODYCAM FOOTAGE: Video shows police officers in Texas and others lifting a crashed vehicle to rescue a 1-year-old girl who was trapped underneath.



A police officer performed CPR and saved her life. pic.twitter.com/5pXbkAySoX — A Man Of Memes (@RickyDoggin) October 29, 2025

¿Cuál es el estado actualizado de la bebé que resucitó?

El accidente aquí descrito ocurrió el pasado 25 de octubre y los reportes indican que la bebé y su mamá fueron trasladadas al hospital para recibir la atención debida. Y dado que las propias autoridades y el departamento correspondiente felicitaron al oficial por traer a la vida a la pequeña, todo indica que literalmente hubo un nuevo nacimiento para estas personas que vivieron un desafortunado accidente automovilístico.