inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Le pasó las llantas por encima! Así ocurrió afuera del Metro Martín Carrera

Un transeúnte cruzaba por el paso cebra afuera del Metro Martín Carrera cuando un autobús le pasó las llantas por encima. ¡Las imágenes son impactantes!

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Afuera del Metro Martín Carrera ocurrió una tremenda desgracia luego de que el conductor de un camión no viera a un transeúnte cruzar. ‘El Diablo’ Becerril reporta que el chofer de un autobús le pasó las llantas por encima a un transeúnte que cruzaba por el paso cebra. Así lo revelan las impactantes imágenes.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×