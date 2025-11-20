¡Le pasó las llantas por encima! Así ocurrió afuera del Metro Martín Carrera
Un transeúnte cruzaba por el paso cebra afuera del Metro Martín Carrera cuando un autobús le pasó las llantas por encima. ¡Las imágenes son impactantes!
TV Azteca
Afuera del Metro Martín Carrera ocurrió una tremenda desgracia luego de que el conductor de un camión no viera a un transeúnte cruzar. ‘El Diablo’ Becerril reporta que el chofer de un autobús le pasó las llantas por encima a un transeúnte que cruzaba por el paso cebra. Así lo revelan las impactantes imágenes.
Galerías y Notas Azteca UNO
