Miss Jamaica se desploma del escenario y desata pánico mundial: así sigue su estado de salud

La final preliminar de Miss Universo 2025 terminó convertida en un verdadero terremoto mediático luego de que Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufriera una caída aparatosa que dejó a todos boquiabiertos. La modelo avanzaba con total seguridad con su llamativo vestido naranja durante la ronda de gala, cuando un paso en falso la llevó directo al vacío al borde del escenario. El impacto fue tan fuerte que la producción corrió de inmediato para auxiliarla.

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?

Las cámaras captaron cómo fue sacada en camilla, lo que alimentó el drama y la preocupación en redes sociales. De inmediato, Gabrielle fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, donde los médicos realizaron exámenes exhaustivos para descartar lesiones graves. Aunque la imagen de la caída se volvió viral en cuestión de minutos, el parte médico trajo un respiro: no presenta fracturas ni heridas que pongan en riesgo su vida, aunque permanecerá en observación mientras continúan pruebas adicionales para detectar posibles contusiones internas.

El presidente de la Miss Universe Organization, Raúl Rocha, confirmó que estuvo acompañándola junto con su familia y que la reina se encuentra estable. Ante estos hechos las redes se llenaron de varios comentarios, teorías y dramáticas especulaciones algunos incluso temen que esto afecte su participación en la gala final.

Esta es la postura de los internautas ante la caída de Miss Jamaica

Por supuesto, el apoyo no se hizo esperar. En cuestión de horas, miles de mensajes inundaron las plataformas con frases como “¡Fuerza, Jamaica!”, “Que se recupere pronto la reina” y “Esto no la detendrá”. Y es que para muchos, Gabrielle no solo mostró porte y elegancia en la pasarela, sino ahora también una fortaleza sorprendente ante un accidente que pudo haber sido mucho peor.

De igual forma, varios internautas se han cuestionado si volverá Miss Jamaica al escenario para competir por la corona o esta caída quedará marcada como el momento más impactante del certamen.