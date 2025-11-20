¡Nada como celebrar la Revolución con unas gorditas legendarias!
Rahmar se lanzó a probar unas legendarias gorditas que datan desde 1960 para evaluar si son dignas de la garantía de La pura sabrosura. Y como era de esperarse, se metió hasta la cocina para conseguir el secreto secreto. ¿Habrán pasado la prueba?
