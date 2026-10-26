¿Qué pasa en tu cerebro cuando sueñas?

En Al Extremo Alejandra Carvajal nos trae un repportaje donde se explica como el cerebro atraviesa distintas etapas al dormir. Primero está la transición entre la vigilia y el sueño, conocida como duermevela; después, el descanso avanza hacia fases más profundas y el sueño REM, cuando la actividad cerebral aumenta y los sueños suelen ser más vívidos. Esta etapa también participa en el procesamiento de emociones y la consolidación de recuerdos.