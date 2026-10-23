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Alejandra Carvajal nos presenta: Obesidad y empatía: la historia de la cardióloga Rosy Vargas

Alejandra Carvajal

Alejandra Carvajal entrevista a Rosy Vargas, cardióloga que, a partir de sus experiencias de vida, decidió transformar su camino profesional y especializarse en medicamentos para bajar de peso. A través de su trabajo y de las redes sociales, busca acercar información sobre la obesidad desde la empatía, la espiritualidad y el acompañamiento, con el objetivo de ayudar a sus pacientes a mejorar su salud y calidad de vida.

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