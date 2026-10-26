"¿Me estás cortando?": Kevyn Bicolor sorprende a Bebeshita con una propuesta y así reacciona la Granjera
Kevyn Contreras le realizó una nueva propuesta a Bebeshita sobre la relación que mantienen ambos en La Granja VIP
Kevyn Contreras “Bicolor” tuvo una conversación con Bebeshita en la cama, donde tocaron el tema sobre su relación amorosa dentro de La Granja VIP. El comediante no luce cómodo siendo el novio de la creadora de contenido, por lo que decidió ofrecerle una nueva propuesta. Sin embargo, no cayó muy bien en Daniela Alexis.