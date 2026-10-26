VIDEO: Kunno cumple el reto y prueba la comida de todos los animales de La Granja VIP; estuvo a nada de vomitar
El influencer cumplió con su reto al haber sido nominado y probó cada uno de los alimentos de los animales. ¿Cuál fue el peor?
Kunno cumplió con el reto que propuso al ser nominado en La Granja VIP. El influencer se animó a probar la comida de todos los animales del reality, es decir, de las gallinas, cerdos, vacas y borregos. Algunos fueron un verdadero desafío, ya que estuvo a punto de vomitar. Al final, realizó un ranking de más a menos sabrosos.