VIDEO: Kunno cumple el reto y prueba la comida de todos los animales de La Granja VIP; estuvo a nada de vomitar

Kunno cumplió con el reto que propuso al ser nominado en La Granja VIP. El influencer se animó a probar la comida de todos los animales del reality, es decir, de las gallinas, cerdos, vacas y borregos. Algunos fueron un verdadero desafío, ya que estuvo a punto de vomitar. Al final, realizó un ranking de más a menos sabrosos.