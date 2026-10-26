Persecución policial en Tepito termina con un ciclista muerto y tres detenidos

Jorge “El Diablo” Becerril recorrió la colonia Morelos, cerca de Tepito, donde una persecución policial terminó en tragedia. Según los primeros reportes, un automóvil de lujo que era perseguido por una patrulla embistió a un hombre que circulaba en una bicicleta eléctrica, provocándole lesiones mortales. Tres personas que viajaban en el vehículo fueron detenidas y, de acuerdo con el reporte oficial, estarían relacionadas con el robo de 17 relojes de alta gama.