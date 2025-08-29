El momento más incómodo en la vida de Uriel Estrada. ¡Esta es su historia! Uriel Estrada y Alexita Garza nos confiesan el momento más incómodo que han vivido y uno de ellos fue en televisión EN VIVO. Publicado: 29/08/2025 | 🕑 18:10Al Extremo Compartir Copiar enlace ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO Pagan 1,500,000 por colección de monedas de 10 pesos Azteca Uno Especiales Del barrio al escenario global: descubre a los nuevos reguetoneros mexas que están on fire Azteca Uno Especiales Si tu apellido aparece en la lista podrías tener ascendencia judía Azteca Uno Especiales Pedro Torres enfrenta la esclerosis lateral amiotrófica: qué es y cuáles son sus síntomas Famosos Luces misteriosas en el Popocatépetl desatan teorías sobre posible presencia de ovnis Especiales a más + 7.2 ¿Hombres o mujeres? Este es el género más infiel Azteca Uno Especiales Ver más