Encuentran cadáver en el auto de un joven cantante con MILLONES de seguidores

Un horroroso descubrimiento en Los Ángeles acaba de ser relacionado con un cantante de 20 años cuya carrera está en pleno ascenso. Se encontró el cuerpo de una persona en el auto de un cantante de ‘indie pop’ y R&B conocido como D4vd.

Este intérprete cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram y más de 33 millones de oyentes mensuales en Spotify. Este año lanzó su álbum debut y se presentó en el festival Coachella, uno de los más famosos del mundo.

Hallan cadáver en auto perteneciente al cantante D4vd

El cantante David Anthony Burke, mejor conocido como D4vd, está en la mira de la policía luego de que se descubriera un cadáver escondido en un auto Tesla registrado a su nombre.

Según confirmó la Policía de Los Ángeles al portal de celebridades TMZ, el hallazgo se dio tras un reporte de un mal olor que provenía del auto mencionado, que se encontraba en un depósito municipal. El cuerpo se encontraba en una bolsa dentro de la cajuela, y la identidad de la persona que murió no ha sido revelada.

El auto eléctrico estaba en el depósito tras haber sido abandonado en Hollywood Hills desde hace al menos 5 días. No se sabe si existía algún reporte de robo relacionado con el coche.

Tampoco está claro si D4vd ya está colaborando con la investigación. Este martes 9 de septiembre, el cantante tiene una presentación programada en Minneapolis, Minnesota.

El cantante ha estado haciendo publicaciones y compartiendo historias en Instagram con completa normalidad, pero no se ha manifestado con respecto al hallazgo.