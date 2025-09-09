Natalia Rae, actriz de cine para adultos, murió tras un accidente

Las redes sociales fueron, una vez más, el lugar en donde se confirmó una triste noticia. En esta oportunidad, fue sobre la sorpresiva muerte de la actriz de cine para adultos Natalia Rae, quien tenía 33 años de edad y estaba de vacaciones en Costa Rica.

Natalia Rae era una actriz muy famosa en el ámbito de las producciones de cine para adultos y era conocida como AVN CAMStar. La también modelo nació en Arizona pero residía en Texas, Estados Unidos.

¿Quién confirmó la muerte de Natalia Rae?

La confirmación de la muerte de Natalia Rae tuvo lugar en su cuenta personal de la red social X, @Natalia_Rae_, y fue su hermana la encargada de compartir el comunicado: “Hola a todos, soy la hermana de Natalia y lamento tener que hacerlo. Mientras estaba de vacaciones, disfrutando de su vida como siempre, mi hermana, mi luz, falleció”, señala el posteo.

Hi all this is Natalia’s sister, and I hate that I have to do this.



While on vacation, living her best life as always, my light of a sister passed away. I know that she was as much a light in your life as she was in mine, and the way she spoke of you all told me how much she… — Natalia Rae 🐾 (@Natalia_Rae_) September 4, 2025

“Sé que fue una luz en sus vidas tanto como en la mía, y la forma en que hablaba de ustedes me transmitió lo mucho que significaba para ustedes. Me alegra mucho que haya podido compartir esa increíble y emocionante faceta de sí misma con ustedes, porque realmente era una de las mejores personas de este PLANETA, y espero que se sientan tan afortunados como yo de haberla conocido, querido y formado parte de su vida”, expresó la hermana de Natalia Rae.

¿Qué le pasó a Natalia Rae?

La muerte de Natalia Rae sorprendió a sus seguidores y sembró la incógnita por saber qué le pasó. Con el paso de las horas, ya que ocurrió el pasado 3 de septiembre, se conocieron algunos detalles que confirman que la actriz había sufrido una caída en el marco de sus vacaciones en Costa Rica.

Sus allegados señalaron que la caída le produjo una herida en una pierna y que se encontraba descansando en un hotel. Sin embargo, la hermana de Natalia Rae tuvo que afrontar la situación y confirmar su deceso, además de señalar que están reuniendo dinero para poder repatriar su cuerpo.

“Para colmo, estábamos fuera del país. No es barato traerla a casa con su familia, donde pertenece, ¡y tuvimos que crear una campaña de GoFundMe para ayudar a traerla de vuelta! Cualquier contribución que puedan hacer será de gran ayuda para brindarle el servicio que se merece. Gracias por amar a mi hermana; significa mucho para mí y es más importante de lo que imaginan que todos ustedes hayan estado aquí. ¡Sigan adelante”, cerró la hermana de Natalia Rae.