Escena de terror en la Colonia Juárez: mujer se lanza desde un edificio y conmociona a vecinos

Momentos de tensión y conmoción se vivieron en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, luego de que una mujer se lanzara desde un edificio, provocando la rápida movilización de servicios de emergencia. Testigos relataron que el hecho ocurrió de manera repentina, generando sorpresa y angustia entre quienes se encontraban en el lugar.