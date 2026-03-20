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Escena de terror en la Colonia Juárez: mujer se lanza desde un edificio y conmociona a vecinos

El impactante suceso generó movilización de servicios de emergencia y preocupación entre habitantes de la zona.

Momentos de tensión y conmoción se vivieron en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, luego de que una mujer se lanzara desde un edificio, provocando la rápida movilización de servicios de emergencia. Testigos relataron que el hecho ocurrió de manera repentina, generando sorpresa y angustia entre quienes se encontraban en el lugar.

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