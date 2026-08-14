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Al Extremo sorprende con tragedia, nuevos granjeros y una historia de amor

Al Extremo combinó información de actualidad, entretenimiento y nuevos detalles de La Granja VIP.

Al Extremo presentó una emisión marcada por un accidente fatal, novedades de La Granja VIP y una historia personal. Un espectacular cayó sobre una camioneta y provocó la muerte de una mujer, mientras Kuno habló de su llegada a la Granja VIP como quinto granjero. Además, Kecho compartió su entrenamiento en el gimnasio para superar una ruptura amorosa.

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