Al Extremo sorprende con tragedia, nuevos granjeros y una historia de amor
Al Extremo combinó información de actualidad, entretenimiento y nuevos detalles de La Granja VIP.
Al Extremo presentó una emisión marcada por un accidente fatal, novedades de La Granja VIP y una historia personal. Un espectacular cayó sobre una camioneta y provocó la muerte de una mujer, mientras Kuno habló de su llegada a la Granja VIP como quinto granjero. Además, Kecho compartió su entrenamiento en el gimnasio para superar una ruptura amorosa.