Jorgel “El Diablo Becerril” reporta: Espectacular se desploma sobre una camioneta y deja una víctima mortal
Una estructura publicitaria cayó sobre una camioneta y provocó la muerte de una mujer.
Un espectacular se desplomó sobre una camioneta en una importante arteria, provocando la muerte de una mujer que se encontraba en el vehículo. Tras el accidente, autoridades acudieron al lugar para atender la emergencia y comenzar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, el caso permanece bajo investigación para determinar las causas que provocaron la caída de la estructura.