Kuno es el quinto granjero de La Granja VIP y lanza fuerte advertencia

Kuno se convirtió en el quinto granjero confirmado de La Granja VIP y llegó a Al Extremo para hablar sobre este nuevo desafío. El participante aseguró que lo que ocurra dentro de la competencia permanecerá en la granja y adelantó que buscará llamar la atención con sus atuendos. Además, reveló que el burro es el animal que lo representa.

