Manola Díez arremete contra Fabiola Campomanes por ‘traición’ en La Granja VIP: “Tanto rogarle para nada”

La tensión dentro de La Granja VIP volvió a escalar tras una inesperada reacción de Manola Díez, quien estalló de furia luego de sentirse traicionada por Fabiola Campomanes, con quien creyó que había desarrollado un lazo de confianza. Aunque ambas habían aclarado las cosas después de la Asamblea de Nominación, las palabras y decisiones de Fabiola dejaron a Manola profundamente molesta.

¿Por qué Manola Díez está molesta con Fabiola Campomanes?

Durante la noche de Asamblea, Fabiola votó por Manola como una forma de hacerle ver su comportamiento dentro de la casa, con la intención de motivarla a controlar sus arranques de enojo. En ese momento, el voto parecía inofensivo, pues no la ponía en riesgo directo. Sin embargo, el Huevo de Oro que ganó el equipo de Fabiola cambió por completo el panorama, pues el poder especial de esta semana era nominar a una quinta persona , y la decisión final recayó en ella.

A pesar de no querer hacerlo, Fabiola eligió a Manola para demostrar coherencia con su voto previo. Aunque lo explicó con calma y sin mala intención, Manola lo tomó como una verdadera traición. Por la mañana parecía resignada, pero horas después, la frustración fue más fuerte.

¿Qué dijo Manola sobre Fabiola en La Granja VIP?

Durante la tarde, Manola subió a la elíptica junto a Jawy, quien se encontraba ejercitándose, y comenzó a hablar en voz alta sobre lo ocurrido. En su desahogo, reconoció sentirse desanimada y molesta por haber quedado en la lista de nominados pese a sus esfuerzos por mejorar su convivencia. “Tanto rogarle para nada”, exclamó al referirse a Fabiola.

Entre quejas y reclamos, también dejó ver su molestia con el resto de los granjeros por considerar que no se jugó de manera equitativa . Aunque Eleazar Gómez intentó animarla, Manola aseguró sentirse cansada y sin ánimos de seguir lidiando con situaciones que considera injustas.

El ambiente en La Granja VIP se vuelve cada vez más impredecible y las alianzas parecen tambalear con cada nominación. No te pierdas lo que sigue en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Disfruta la transmisión 24/7 en Disney+ y revive los mejores momentos en YouTube.