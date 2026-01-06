Fotos, regalos... ¿y qué más? ¡Festejamos el Día de Reyes al estilo de Al Extremo!

Una vez más, el Juguetón llegó a la meta y así repartió casi 20 millones de juguetes por todo el país. Además, Alejandra Carvajal reportó cómo se viven los festejos del Día de Reyes desde la Alameda del centro de la CDMX. ¡No pierdas detalle de la visita del equipo de Al Extremo en centros comunitarios del Estado de México! ¿Quién pagará los tamales del 2 de febrero?