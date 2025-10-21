Hermanos con casi 100 años se encuentran después de una vida sin verse; así se vivió el tierno momento

En ocasiones las situaciones en la vida cotidiana hacen que las personas se alejen de la familia. El trabajo, las parejas o peleas impiden que los núcleos familiares sean lo suficientemente cercanos. Y por azares del destino, estos hermanos llevaban casi dos décadas sin verse, pero el destino les permitió reencontrarse ya con 100 años de vida de cada uno. Así se vivió el hermoso reencuentro.

¿Cómo se vivió el reencuentro de estos dos hermanos con casi 100 años de vida?

Uno de los videos más enternecedores de los días recientes presenta la historia de un reencuentro entre dos familiares que llevaban 16 años sin verse. En el video se ve a dos adultos mayores que se juntan para un fraterno abrazo. Estas personas son hermanos y el problema de la distancias les había impedido mirarse cara a cara. Ante eso, la relevancia de la grabación, pues los familiares lo vieron como algo digno de guardar en una pieza videográfica.

Allí se ve una señora de 96 años esperando en la puerta de su hogar a su hermano, quien con 98 años se ve en algunas complicaciones para movilizarse. Sin embargo, pese a que ambos se ven claramente cansados por la edad, la señora se ve especialmente ilusionada. Aunque el hermano en un principio no entendía bien qué estaba pasando, la persona que le acompañaba le dijo al oído que estaba abrazando a su hermana.

¿Por qué estos hermanos no se habían visto en tanto tiempo?

Como ya se comentó, se indica que estos familiares que llegaron con el señor que ya tiene problemas de visión y de audición, sin embargo todo fue una sorpresa para concretar el reencuentro. Parece que ambos familiares viven bastante lejos uno del otro y por la avanzada edad de ambos, se complica bastante el traslado.

Pero ellos agradecieron a Dios que se pudo concretar esa reunión, pues la señora indicó que ya no vería a su hermano. Incluso en parte de lo enternecedor del momento, esta señora de inmediato se preocupó por la salud de su hermano, a quien vio mermado por la lógica de su avanzada edad.