Hombre con disfraz de Batman sorprende a pareja de novios en la playa y se hace viral

Cuando una pareja decide unirse en matrimonio, siempre busca la manera de que este día se convierta en algo inolvidable, perfecto y que todo lo que esté planeado resulte de la mejor manera para tener un gran recuerdo. Sin embargo, siempre se corre el riesgo de que algo salga mal y más cuando el lugar está cerca del mar.

Tal y como le sucedió a una pareja de novios que estaban disfrutando de una sesión de fotos en la playa, cuando de pronto, un suceso los sorprendió por completo, luego de que un hombre salió del agua disfrazado de Batman.

Pareja fue sorprendida por Batman en la playa

De acuerdo con lo que se sabe, estos hechos ocurrieron en las costas de Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero. Con un atardecer espectacular, la pareja disfrutaba de un momento muy especial, pero las cosas cambiaron en cuestión de instantes, ya que nunca esperaron una sorpresa de esa forma.

Este momento quedó captado en video, donde se puede observar como una persona vestida de Batman sale a la orilla del mar, como era de esperarse no solo los novios quedaron sorprendidos, también todos sus invitados que estaban disfrutando con ellos.

Cabe mencionar que hasta el momento se desconocen los motivos o la razón por la que el hombre se metió disfrazado a la playa. Aunque muchos usuarios en redes sociales han asegurado que quería que los visitantes tuvieran un momento divertido, otros afirman que ese tipo de cosas solo suceden en nuestro país.

Aunque, algunos usuarios en redes sociales aseguraron que este video podría tratarse de algo realizado con Inteligencia Artificial, ante la gran cantidad de dudas que se tuvieron sobre el tema, se le preguntó a la propia IA, la cual aseguró que se trata de un video auténtico.

