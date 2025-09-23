Este hombre se hizo viral al robarse unas flores amarillas que terminaron como regalo de su novia: VIDEO

El 21 de septiembre se viralizó como un día de celebración por el hecho de una canción de hace dos décadas. Por ello, en México también ya se participa de esta fiesta digital donde se tiene el encargo de darle flores amarillas a sus respectivas parejas. Por ello, el accionar de este joven es aplaudido… y también juzgado en las redes sociales. He aquí lo que hizo este enamorado.

¿Conoces la Leyenda de las flores amarillas? Alejandra Carvajal te platica [VIDEO] Se dice que las flores amarillas son símbolo de felicidad, quitan las tristezas y consuelan a quienes las reciben. ¡Conoce por qué se dice esto!

¿Por qué este joven es juzgado al regalarle flores amarillas a su novia?

La descripción del video puede generar muchas risas entre los espectadores de las redes sociales, pues el término de El Último Romántico hace alusión a la acción del joven en un tono sarcástico. Y es que las imágenes son muy claras en cómo el sujeto aprovechó que un camión que venía delante de él transportaba girasoles, por lo que aprovechó para arrancar una y dárselo a su novia que venía con él en la motocicleta.

Y aunque realmente el video está utilizado como un recurso humorístico, muchas personas se tomaron “a pecho” el atrevimiento del hombre para robar una flor que evidentemente no debía tomar. En ese sentido juzgaron al joven por tomar una flor que no era suya.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Pero lejos de la opinión de cada uno de los usuarios de las redes sociales respecto al acto del joven, esto tomó relevancia por la tradición impulsada por las tendencias en el mundo digital. Esto proviene de una telenovela Argentina llamada Floricienta, quien recibe flores amarillas por el Día de la Primavera. Justamente ese día se celebra en dicho país sudamericano el 21 de septiembre.

Con este acto, que es acompañado de una canción que trascendió en los años recientes por la propagación de TikTok, se concretó una costumbre que se ha adoptado en otros países como México. Que sin celebrar ese día específico el Día de la Primavera, vio bien seguir la bonita tradición para demostrar amor y cariño a los seres queridos.