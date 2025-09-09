Conoce al influencer que logró estar 29 minutos sin respirar bajo el agua

Desde hace muchos años, muchas personas se han enfocado en ir rompiendo los récords que otros han impuesto en el mundo, uno de los más buscados es el de aguantar la respiración bajo el agua. En ese sentido ahora tenemos una nueva estrella mundial, el apneísta croata Vitomir Maričić.

Este influencer de las redes sociales por sus hazañas, ha logrado imponer un nuevo récord mundial al lograr estar sin respirar bajo el agua en una alberca por 29 minutos y tres segundos, situación que ha dejado sin palabras a millones de personas y ha sorprendido a la comunidad médica, ya que la mayoría de las personas solamente pueden hacer esto durante 30 y 90 segundos.

Recordemos que el récord anterior lo tenía un compatriota suyo, Budimir Šobat, quien en 2021 sorprendió al mundo al aguantar la respiración bajo el agua durante 24 minutos, por lo que ahora su marca fue superada por más de cinco minutos.

¿Cómo logró imponer un nuevo récord mundial?

Para poder lograr este tipo de marcas, se necesita tener un entrenamiento físico y mental muy intenso, donde los atletas que lo hacen combinan ejercicios cardiovasculares, entre ellos la natación y el ciclismo, donde implementan técnicas de respiración diafragmáticas, donde se busca aumentar la capacidad pulmonar para almacenar una mayor cantidad de oxígeno.

Antes de romper el récord mundial, Vitomir Maričić inhalo oxígeno 100 por ciento puro por diez minutos, por lo que tenía reservas por arriba de lo que se puede lograr al respirar aire normal, donde apenas el 21 por ciento es oxígeno.

Esto se encuentra permitido por el Libro Guinness de los Récords Mundiales, pero solamente en la categoría de apnea asistida por oxígeno, ya que el tiempo que se logra hacer es mucho más largo que el de una persona en condiciones normales.

