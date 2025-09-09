Aimep3 reapareció tras haber bajado 17 kilos en 20 días y explica la razón

La creadora de contenido “Aimep3”, generó muchas expectativas entre sus seguidores debido a su estado de salud. Lo que había trascendido en el momento fue que estaba pasando por un complicado momento tras dar a luz a su bebé.

De acuerdo a la información que se reportó, fue que Aimep3 fue hospitalizada luego de haber presentado una infección en la cirugía que se le realizó durante la llegada de sus bebé. Su condición era delicada pero la influencer apareció en las redes explicando lo que le pasaba.

¿Qué dijo “Aimep3” en su reaparición?

Luego de todos los rumores que circulaban sobre su estado de salud, fue la misma “Aimep3”, quien reapareció en las redes sociales para explicar qué fue lo que le pasó y el motivo de su cambio tan radical.

Aimep3 explicó en una transmisión en vivo todo lo que había ocurrido con su salud. La influencer explicó que bajó más de 17 kilos en solo 20 días, generando demasiada incertidumbre sobre su actual condición.

También dio a conocer el motivo por el cuál bajó 17 kilos en 20 días. Este descenso se dio debido a los complicaciones de salud que presentó tras dar a luz a su bebé. La influencer aseguró que es por su bienestar y se mostró de buen ánimo.

En cuanto a estos problemas de salud, manifestó que tras convertirse en mamá y volver a casa, dos personas fueron a su vivienda para reclamarle por las acusaciones de maltrato animal que existen en su contra.

Debido a esta situación es que su cirugía se le abrió y fue internada en un hospital por 10 días. La influencer confesó que su condición se complicó debido a la mala asistencia médica que recibió.

Afortunadamente la influencer se encuentra recuperándose y ha llevado mucha tranquilidad a sus seguidores. Sin dudas el cambio ha dejado a todos sorprendidos.