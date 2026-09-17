“La Chicuela": Plática con Lupita Infante, quien habla sobre su creciente carrera y el legado de su apellido
Lupita Infante habla de crecer bajo un apellido legendario.
La Chicuela platicó con Lupita Infante, cantautora y cantante que suma ocho años de trayectoria y lleva el legado de Pedro Infante como parte de su historia familiar. La artista reconoce que, aunque ese apellido representa un gran peso, con el tiempo ha ganado confianza en sí misma y continúa trabajando para construir una identidad propia dentro de la música.