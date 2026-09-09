¡Ya está vieja! Ricardo quiere que su ex deje de hacer el ridículo como chavorruca

Ricardo, el papá de Daniela y ex de Malena, creyó que al separarse Malena cambiaría, peto ahora se da cuenta de que insiste en hacer el ridículo. Ricardo le pide a su ex que deje de comportarse como una chavorruca, pues ya está vieja. Además, Ricardo le pide a Malena que recuerde que vive en casa de su hija Daniela, así que tiene de dos: o se comporta o se va. Sin embargo, legalmente aún es casa de Ricardo. ¿Él podría tomar medidas para forzar el cambio de Ricardo?