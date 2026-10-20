Tras su eliminación, Pimpinela Escarlata reveló que su nominación a Fernando Lozada es una venganza y explica todo

Este domingo 18 de octubre, Pimpinela Escarlata fue el eliminado de La Granja VIP y en esta emisión de “El último Cacareo” dijo que Kevyn “Bicolor” y Rafa Mercadante son los Granjeros que la hicieron reír mucho; sin embargo, también reveló qué piensa sobre Pablo Montero, cree que es el participante que tiene el carácter más fuerte.