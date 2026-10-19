Sabor, confesiones y grandes historias en Al Extremo

En el programa de hoy de Al Extremo de este 19 de octubre estuvo llena de sabores, historias impactantes y momentos que dieron de qué hablar. En La Pura Sabrosura, Rahmar Villegas descubrió enormes sándwiches como el Scooby Doo y la Shaggy Burger. Además, Alejandra Carvajal compartió la historia de Ángeles, quien transformó su experiencia con el cáncer de mama en un proyecto de brasieres oncológicos que dona a hospitales.