¡Sentido y cariñoso homenaje a Selena! Así nos lo contó ‘La Chicuela’

Nos pusimos el sombrero con ‘La Chicuela’ y nos contó lo que Pete Astudillo, ícono de la música texana, prepara en homenaje a Selena, la ‘La Reina de Tex-Mex’.

Como cada jueves, nos pusimos el sombrero con ‘La Chicuela’, quien platicó con Pete Astudillo, ícono de la música texana. Entre otras cosas, nos contó del sentido tributo que dedica a Selena. ¡No pierdas detalle!

