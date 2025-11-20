¡Sentido y cariñoso homenaje a Selena! Así nos lo contó ‘La Chicuela’
Nos pusimos el sombrero con ‘La Chicuela’ y nos contó lo que Pete Astudillo, ícono de la música texana, prepara en homenaje a Selena, la ‘La Reina de Tex-Mex’.
TV Azteca
Como cada jueves, nos pusimos el sombrero con ‘La Chicuela’, quien platicó con Pete Astudillo, ícono de la música texana. Entre otras cosas, nos contó del sentido tributo que dedica a Selena. ¡No pierdas detalle!
Galerías y Notas Azteca UNO
- La batalla legal de Christian Nodal contra Universal Music sigue abierta