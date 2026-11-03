Pablo Montero reacciona a lo que Manelyk y “La Resistencia” decían a sus espaldas en La Granja VIP

Pablo Montero se convirtió en el Eliminado del domingo 1 de noviembre y en este programa especial, nos contó sobre cómo fue su experiencia en el reality 24/7 y además se enteró de lo que los Granjeros decían a sus espaldas, en especial el equipo de “La Resistencia”, quienes se quejaron de él en varias ocasiones. El cantante reveló que ya presentía su salida, es por eso que le dejó una nota de despedida a Natalia Alcocer.