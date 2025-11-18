Maestra pierde la cabeza e insulta a sus alumnos por hacer su tarea con IA: VIDEO

Aunque la acción de los jóvenes de dicha clase se podría catalogar como equivocada, el video muestra a una maestra totalmente fuera de sí gritándole a sus alumnos e incluso soltando algunas maldiciones. Ante eso, se hizo viral por desatar un debate interesante alrededor de la Inteligencia Artificial y el límite de respeto que debe existir entre alumnado y sus profesores.

La maestra Lula Ross será la encargada de clases de canto en La Academia [VIDEO] La mestra Lula nos recuerda que no podemos perdernos el estreno de La Academia, pues llegará con muchas sorpresas para todos.

Te puede interesar - ¿Qué pasó con esta maestra que fue golpeada a la mitad de una clase virtual?

Te puede interesar - Esta maestra se salió de la escuela y ganó mucho dinero como modelo.

¿Qué le dijo esta maestra a sus alumnos sobre la utilización de IA?

El debate que se generó en las redes sociales a través de este video se desarrolló en dos ejes. El primero fue en cómo la IA trastocó tanto a la sociedad, que se ha vuelto una herramienta bastante útil. Sin embargo, muchos criticaron al alumnado por irse por la vía fácil, en lugar de concretar un trabajo con su propio conocimiento.

Mientras que en una segunda situación que saltó en quienes acudieron a este video corto, se habla de lo ocurrido con la línea de respeto que debe existir entre los alumnos y los maestros. En el TikTok se percibe una escena donde la profesora fue llevada al límite. En ese sentido, estalló en gritos contra sus estudiantes.

Por ello, por más que se haya transgredido una regla de ética, respecto a la realización de ensayos por parte de los alumnos… una profesora no debería superar ciertos límites de respeto. Aunque el debate sigue en una pieza que ya superó las 5 millones de vistas en TikTok.

¿El video de la maestra fue hecho por Inteligencia Artificial?

Supuestamente este video ocurrió en Argentina, donde la usuaria de la cuenta indica que su maestra empezó a gritarles al percatarse de que sus alumnos eran unos genios por un trabajo perfectamente hecho. Incluso, habla de una empresa-compañía que les hizo las tareas. Por ello, se descubrió (además de que no se ve tan natural el regaño ni los gritos o movimientos de la maestra) que es publicidad para hablar de lo bien que la IA está trabajada con esta opción tecnológica.