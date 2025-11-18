TÚ TIENES EL PODER: cómo votar para decidir quién se va a El Duelo y podría quedar nominado en La Granja VIP

Cada martes, en La Granja VIP se lleva a cabo El Duelo: un granjero y un peón se enfrentan en una competencia que puede ser de destreza, velocidad, fuerza o equilibrio, y quien pierda es el segundo nominado de la semana. Ahora, en la sexta semana del reality show el público decidirá una de las figuras que competirá.

Tú puedes votar por el peón que competirá en El Duelo de la sexta semana en La Granja VIP

Esta noche de lunes se abrieron las votaciones para elegir al peón que competirá en El Duelo del martes 18 de noviembre. El granjero con el que se enfrentará este peón será elegido por La Capataz, Fabiola Campomanes.

Normalmente, la persona con el rol de Capataz elige a las dos personas que compiten en El Duelo. Por eso, aquí hay un cambio sustancial.

Los peones en la sexta semana de La Granja VIP son Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia. Puedes votar por cualquiera de ellos. Ten en cuenta que, si el peón elegido por el público pierde El Duelo, queda automáticamente nominado.

Cómo votar para elegir qué peón podría ser nominado

Puedes acceder al sitio web oficial o la app TV Azteca En Vivo para dar todos tus votos a un solo peón o repartirlos entre los cuatro. Tienes 10 votos y, si contestas una breve encuesta, puedes recibir 10 votos extra.

La votación ya está abierta y tienes casi todo un día para participar. Durante el Programa En Vivo del martes, cuando Adal Ramones dé la indicación, se detendrá la votación y el nombre del peón se habrá definido.