Juan Gabriel consumó el milagro de curar el Alzheimer; abuelita solamente recuerda sus canciones

Cuando la adversidad es tanta, este tipo de momentos son los que llenan de esperanza a las familias que padecen con la enfermedad de algún miembro. Y es que la ternura y regocijo que generó en los usuarios este video no tiene comparación. Una nieta compartió menos de 30 segundos de su abuelita bailando y cantando con Juan Gabriel. El detalle está en que la señora fue diagnosticada con Alzheimer.

¿La abuelita bailarina padece Alzheimer?

El legado de Juan Gabriel incluso ya concreta milagros, pues se viralizó este momento único entre nieta y abuelita, donde se ve a la señora de la tercera edad cantando y bailando el Noa-Noa del Divo de Juárez. Pero todo toma un sentido extraordinario cuando Ariann Martínez le compartió al mundo que la señora padece Alzheimer.

Según la descripción de la usuaria de TikTok, su abuela lleva año y medio peleando contra esta enfermedad que le impide a las personas recordar muchas cosas. Pero lo dicho por la nieta es que todo se le olvida - incluso las personas - excepto las canciones del músico mexicano.

Ante eso, la vitalidad y claridad de los 29 segundos de la señora bailando son prueba de lo grande que puede ser el arte. Por ello, incluso se escucha que le dirige unas palabras a su nieta mientras canta y baila de manera casi perfecta el himno de JuanGa, que ha tocado los corazones y la mente de las personas a un nivel insospechado.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la abuelita y Juan Gabriel?

La gente evidentemente encontró uno de sus videos favoritos de las últimas semanas, pues combina un momento sumamente emotivo por la lucidez que en ocasiones las personas con dicha enfermedad no tienen. Y por supuesto, el saber que ella vuelve a la vida cuando Juan Gabriel, el ícono de multitudes, toma el protagonismo en el video y sonido de esa casa mexicana. Ante eso, los internautas dejaron sus comentarios llenos de cariño para Ariann y su familia.