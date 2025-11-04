inklusion logo Sitio accesible
Desde mole negro hasta caldo de piedra... ¡Pura gastronomía mexicana!

Porque la gastronomía mexicana es un verdadero manjar, Rahmar se lanzó a clavarle el diente a estos espectaculares platillos dignos de La pura sabrosura.

TV Azteca

Rahmar se lanzó al corazón de la CDMX y encontró las mejores joyas de la cocina tradicional mexicana. Mole negro, caldo de piedra, lengua con chilacayote... ¿qué más podríamos pedir? ¡Gastronomía mexicana garantizada por La pura sabrosura!

