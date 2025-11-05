Exatlón México| Alejandro del Equipo Azul lanza indirecta a “Mau Wow": “No tiene nada de wow para mí’ y desata la rivalidad en Exatlón México

Tras la llegada de “Mau Wow” a la novena temporada de Exatlón México, las reacciones entre los atletas no se han hecho esperar y una de las más controversiales fue la de Alejandro del Equipo Azul, quien con un simple cometario incendio la competencia y declaró la batalla al decir “Yo no lo veo tan Wow”.

Como era de esperarse, el cometario de Alejandro no pasó desapercibido para los fans, pues mientras algunos apoyan la confianza del atleta azul, otros consideran que subestimar a “Mau Wow” podría costarle caro.

Rivalidad confirmada: ¿Nace un nuevo enfrentamiento icónico en Exatlón México?

Para nadie es un secreto que el ambiente entre El Equipo Rojo y el Equipo Azul es una mina a punto de estallar, por lo que el ingreso de los nuevos refuerzos puede ser el chispazo necesario para escalar los conflictos o mejorar la dinámica de los equipos. Pues, mientras Mati Álvarez celebra la llegada de su mejor amigo a la novena temporada, Alejandro se prepara para darle la “bienvenida” dentro de la competencia.

La tensión entre los atletas está a punto de estallar

En las últimas semanas, los conflictos entre los atletas se han incrementado, incluso llegando a los empujones y peleas verbales, conflictos que demuestran la gran tensión a la que son expuestos los atletas dentro de la novena temporada del reality deportivo más importante de México. Por ahora los fans están a la espera de ver si Mau “no es tan wow” y si esta será chispa que requería la competencia.